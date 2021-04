Gravissimo un avvocato colpito da una trombosi. Aveva fatto AstraZeneca (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Dardari Il 45enne si trova in gravissime condizioni. Negli scorsi giorni Aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca L’avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa, una cittadina in provincia di Messina, è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina. L’uomo è stato ricoverato per una emorragia cerebrale e si trova adesso nel reparto di Rianimazione. Ieri il legale si era sentito male in seguito a una trombosi del seno cerebrale. L'avvocato Aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca Secondo quanto emerso, nei giorni scorsi il professionista Aveva ricevuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ma poco dopo aver ricevuto la prima inoculazione Aveva iniziato a sentirsi male, accusando ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Dardari Il 45enne si trova in gravissime condizioni. Negli scorsi giorniricevuto il vaccinoL’Mario Turrisi di 45 anni di Tusa, una cittadina in provincia di Messina, è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina. L’uomo è stato ricoverato per una emorragia cerebrale e si trova adesso nel reparto di Rianimazione. Ieri il legale si era sentito male in seguito a unadel seno cerebrale. L'ricevuto il vaccinoSecondo quanto emerso, nei giorni scorsi il professionistaricevuto la somministrazione del vaccino. Ma poco dopo aver ricevuto la prima inoculazioneiniziato a sentirsi male, accusando ...

TgrSicilia : Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dal Policlinico di #Messina, l'avvocato Mario #Turrisi, 45 a… - monika_mazurek : RT @TgrSicilia: Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dal Policlinico di #Messina, l'avvocato Mario #Turrisi, 45 anni, non… - LucaSartoriIT : Messina, uomo gravissimo per trombosi cerebrale, aveva ricevuto la prima dose AstraZeneca: - infoitsalute : Gravissimo avvocato vaccinato con AstraZeneca - LongagnaPietro : Messina, uomo gravissimo per trombosi cerebrale, aveva ricevuto la prima dose AstraZeneca: troppi casi sospetti con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo avvocato Caso vaccini: gravissimo avvocato in Sicilia, indaga la procura Un avvocato Mario Turrisi, di 45 anni si trova in gravissime condizioni al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. L'uomo, originario di Tusa, era giunto nel nosocomio messinese la ...

Messina, uomo gravissimo per trombosi cerebrale, aveva ricevuto la prima dose AstraZeneca Gravissimo per trombosi cerebrale un avvocato di 45 anni della provincia di Messina. L'uomo due settimane fa aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Un avvocato di Tusa, in provincia di ...

Caso vaccini: Policlinico Messina, avvocato è gravissimo Agenzia ANSA Cassazione travolta dalle micro-cause L’eccessiva durata dei processi, e in particolare del processo civile, è una grave forma di ingiustizia e certo non giova alla buona reputazione dell’Italia. Sarà dunque oggetto di una delle riforme ...

A Messina avvocato 45enne in gravissime condizioni dopo vaccinazione Astrazeneca (Genova24.it) Era stato dato per defunto e invece, l’avvocato Mario Turrisi, sarebbe in una condizione che i sanitari definiscono di morte cerebrale. Ieri l’avvocato di Tusa si era sentito male in ...

