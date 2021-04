Giappone, preoccupa la variante E484k: riduce l’efficacia dei vaccini. Trovata anche in Austria e Usa (Di lunedì 5 aprile 2021) L’allarme era già scattato a febbraio, quando le autorità sanitarie del Giappone l’avevano riscontrata in alcuni pazienti. Ma oggi la variante E484k (soprannominata “Eek” dagli scienziati), che riunisce caratteristiche sia della variante inglese che di quella sudafricana, secondo quanto riferito dalla tv pubblica Nhk, è stata Trovata nel 70% dei pazienti positivi (10 su 14) testati a marzo presso il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital. Dagli studi realizzati finora, la variante pare riduca la protezione dei vaccini attualmente sviluppati e resista agli anticorpi derivanti da una precedente infezione da Sars-Cov-2. Il 29 marzo era stata inoltre diffusa dalle agenzie la notizia che E484k fosse stata riscontrata anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) L’allarme era già scattato a febbraio, quando le autorità sanitarie dell’avevano riscontrata in alcuni pazienti. Ma oggi la(soprannominata “Eek” dagli scienziati), che riunisce caratteristiche sia dellainglese che di quella sudafricana, secondo quanto riferito dalla tv pubblica Nhk, è statanel 70% dei pazienti positivi (10 su 14) testati a marzo presso il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital. Dagli studi realizzati finora, lapare riduca la protezione deiattualmente sviluppati e resista agli anticorpi derivanti da una precedente infezione da Sars-Cov-2. Il 29 marzo era stata inoltre diffusa dalle agenzie la notizia chefosse stata riscontratain ...

