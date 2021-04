Fraintesa, l'ultimo regalo della blogger che lottava contro il cancro: una raccolta fondi dalla parte della ricerca (Di lunedì 5 aprile 2021) La sua battaglia personale contro il cancro e quella dalla parte di chi ogni giorno cerca nuove strade per sconfiggerlo. L'ultimo regalo di Fraintesa, la travel blogger Francesca Barbieri scomparsa lo ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) La sua battaglia personaleile quelladi chi ogni giorno cerca nuove strade per sconfiggerlo. L'di, la travelFrancesca Barbieri scomparsa lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fraintesa ultimo Fraintesa, l'ultimo regalo della blogger che lottava contro il cancro: una raccolta fondi dalla parte della ricerca La sua battaglia personale contro il cancro e quella dalla parte di chi ogni giorno cerca nuove strade per sconfiggerlo. L'ultimo regalo di Fraintesa, la travel blogger Francesca Barbieri scomparsa lo scorso 2 aprile sconfitta dal male a cui aveva tenuto testa col sorriso, è una raccolta fondi a favore dell'Airc, la ...

L'ultimo regalo per Fraintesa, la blogger morta a 38 anni: raccolta fondi per la ricerca sul cancro Quando muore qualcuno spesso chi resta ripete, parlando di cose da fare e decisioni da prendere, 'lei (o lui) avrebbe voluto così'. Ed è vero, senza dubbio, nel caso di Fraintesa, Francesca Barbieri, la travel blogger morta a soli 38 anni per un tumore. I suoi amici, chi le ha voluto bene, il suo compagno Andrea hanno creato una pagina di donazioni per l'Airc, per ...

