Fedez fa a pezzi la versione della Lombardia sul vaccino della nonna | VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) “Cara Regione Lombardia, io non avrei voluto infierire”: Fedez sabato è tornato a parlare del vaccino della nonna attaccando in alcune stories su Instagram la versione di Ats Città Metropolitana di Milano che aveva smentito qualsiasi forma di favoritismo Fedez e la versione della Lombardia sul vaccino della nonna “che fa acqua da ogni parte” VIDEO “Attilio Fontana e Letizia Moratti, chiedete scusa”. Il rapper si rivolge così ai vertici della Regione Lombardia dopo il caso legato alla vaccinazione della signora ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) “Cara Regione, io non avrei voluto infierire”:sabato è tornato a parlare delattaccando in alcune stories su Instagram ladi Ats Città Metropolitana di Milano che aveva smentito qualsiasi forma di favoritismoe lasul“che fa acqua da ogni parte”“Attilio Fontana e Letizia Moratti, chiedete scusa”. Il rapper si rivolge così ai verticiRegionedopo il caso legato alla vaccinazionesignora ...

MastroTitta9 : Chiara Ferragni e 'calamaio ambulante' Fedez e il vaccino: insultano, ma devono ringraziare che la nonna è curata i… - f4t_ale : @repubblica Figa Fedez,l'Italia cade a pezzi,Donnarumma non rinnova,tua nonna ha rischiato di non essere vaccinata,… - silviamatt64 : RT @golosamee: Fedez ti allego un mantra: 'Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campi… - golosamee : Fedez ti allego un mantra: 'Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche… - calabbrish : FEDEZ SEI UN FOTTUTO GENIO SONO A PEZZI???? #LOL #ChiRideFuori -