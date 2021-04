E Romagna | Boccia | ' nessuna intimidazione fermerà Bonaccini'

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - "Massima solidarietà a Stefanoe alla sua famiglia per l'atto vergognoso subito. È in trincea da oltre un anno e non lo. Tutta la grande comunità PD delle Regioni e degli Enti locali è con lui". Così Francesco, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Zapping, su Radio Uno.

... commenta Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in ... spiega il presidente dell'Emilia, Stefano Bonaccini. Intervistato ad Agorà su Rai3, il ......due governatori Pd di Emilia, Stefano Bonaccini, che è anche presidente della conferenza Stato - Regioni, e Nicola Zingaretti del Lazio. Mentre Giovanni Toti, presidente della Liguria,...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Massima solidarietà a Stefano Bonaccini e alla sua famiglia per l’atto vergognoso subito. È in trincea da oltre un anno e non lo fermerà nessuna intimidazione. Tutta la ...Vaccinazioni nelle bocciofile? Perché no. Il presidente del comitato Emilia Romagna della Fib (Federazione Italiana Bocce) Francesco Furlani ha lanciato l’idea: mettere gli impianti della regione a di ...