Covid Campania | oggi 929 contagi e 9 morti | bollettino 5 aprile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 929 i nuovida coronavirus inresi noti, 5, nelrelativo all’analisi di 6.687 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è del 13,89%. Sono 401 i sintomatici. I nuovi decessi sono 9, tutti avvenuti nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi è 5.525. Sono 1.386 i nuovi guariti, il totale dei guariti è 248.732. Insono 159 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.599 quelli ricoverati in reparto di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l'

