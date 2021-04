Conte e Letta, se le convergenze sono (troppo) parallele. Firmato De Masi (Di lunedì 5 aprile 2021) A quanto pare, le cinque stelle diventeranno sette. In principio erano acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività. Poi sono diventate acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo. Nella “rigenerazione” affidata a Giuseppe Conte probabilmente saranno benessere ecosostenibile, giustizia sociale, etica pubblica, Europa, internazionalismo, democrazia digitale, interclassismo. Ha ragione Conte: se questa trasformazione andrà in porto – e niente, allo stato attuale, lo impedisce – non si tratterà di un restyling ma di una nuova identità. E ciò significherebbe che se negli anni recenti tutte le forze politiche italiane hanno cambiato pelle e sostanza, il Movimento 5 Stelle ha realizzato una metamorfosi più rapida e più profonda di tutte le altre. Fondato nel 2009, il Movimento-partito nel 2018 raggiunse il ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 aprile 2021) A quanto pare, le cinque stelle diventeranno sette. In principio erano acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività. Poidiventate acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo. Nella “rigenerazione” affidata a Giuseppeprobabilmente saranno benessere ecosostenibile, giustizia sociale, etica pubblica, Europa, internazionalismo, democrazia digitale, interclassismo. Ha ragione: se questa trasformazione andrà in porto – e niente, allo stato attuale, lo impedisce – non si tratterà di un restyling ma di una nuova identità. E ciò significherebbe che se negli anni recenti tutte le forze politiche italiane hanno cambiato pelle e sostanza, il Movimento 5 Stelle ha realizzato una metamorfosi più rapida e più profonda di tutte le altre. Fondato nel 2009, il Movimento-partito nel 2018 raggiunse il ...

