Carl Brave in concerto all’Arena di Verona in estate (Di lunedì 5 aprile 2021) Il cantante romano, Carl Brave, e la sua agenzia hanno annunciato un live in programma per il 23 agosto sul palco dell’Arena di Verona, che ha definito le modalità di svolgimento degli eventi per l’estate 2021. Il protocollo dei concerti per l’estate 2021 6000 spettatori, tutti seduti; 16 arcovoli destinati agli ingressi scaglionati del pubblico; mascherine di tipo Ffp2 per tutti; distanziamento per artisti e orchestrali e tempi ridotti al massimo nel backstage: saranno queste le modalità di svolgimento dei concerti per l’estate 2021. Seguendo il protocollo di oltre 50 pagine che il Comune ha predisposto insieme a Fondazione Arena e Arena di Verona srl, il rapper romano, Carl Brave, si esibirà il 23 agosto. Il cantante e la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Il cantante romano,, e la sua agenzia hanno annunciato un live in programma per il 23 agosto sul palco dell’Arena di, che ha definito le modalità di svolgimento degli eventi per l’2021. Il protocollo dei concerti per l’2021 6000 spettatori, tutti seduti; 16 arcovoli destinati agli ingressi scaglionati del pubblico; mascherine di tipo Ffp2 per tutti; distanziamento per artisti e orchestrali e tempi ridotti al massimo nel backstage: saranno queste le modalità di svolgimento dei concerti per l’2021. Seguendo il protocollo di oltre 50 pagine che il Comune ha predisposto insieme a Fondazione Arena e Arena disrl, il rapper romano,, si esibirà il 23 agosto. Il cantante e la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Carl Brave Carl Brave debutta all'Arena di Verona ad agosto 'Un anno di palchi vuoti, e anche un anno senza il mio pubblico..in pratica mi sto suonando sotto! E allora quest'estate si ricomincia!' Con questo messaggio sui suoi canali social, Carl Brave annuncia il concerto all' Arena di Verona del prossimo 23 agosto . Dopo i grandi successi dei live al Rock in Roma, al Tuborg Open Fest e al tour sold out nei teatri, l'artista torna su uno ...

Franco126 : "Nei miei brani la malinconia di Califano" Il numero 126, invece, è quello dei gradini della scalinata che separa Trastevere da Monteverde a Roma, punto di ritrovo della crew che ha lanciato la sua carriera e quelle di Carl Brave , Ketama126 ...

