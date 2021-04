Bambina nata con l’intestino al posto del polmone | è salva

(Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro Nunziati Eseguito un interveto staordinario alla Città della Salute di Torino: unadi 17 mesi,conaldi un, è stata operata eta con un intervento di correzione diaframmatica e in un secondo momento con un trapianto di fegato. Come riporta l’Ansa, infatti, la bimba aveva sviluppato una malattia epatica Impronta Unika.

Saranno risarciti di 80mila euro i nonni della bimbamorta nel 2007, a causa di ' uno stato di protratta sofferenza ipossica endouterina ', per il ...altoatesino per dare alla luce la sua. ...La piccina eracon l'intestino al posto di un polmone , a causa di una rarissima e grave forma ... diretta dal dottor Andrea Sciarrone fino alla nascita della, poi avvenuta nel novembre ...Eseguito un interveto staordinario alla Città della Salute di Torino: una bambina di 17 mesi, nata con l’intestino al posto di un polmone, è stata operata e salvata con un intervento di correzione ...Da quando è nata non ha mai lasciato l'ospedale ... Nel corso delle settimane la bimba ha sviluppato una malattia epatica colestatica con un ingrossamento abnorme del fegato e, quindi, un effetto di ...