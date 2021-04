ATP Cagliari 2021, Giulio Zeppieri rimontato e battuto da Aljaz Bedene nel primo turno (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP 250 di Cagliari esce di scena la wild card Giulio Zeppieri: sulla terra battuta sarda, l’azzurro si arrende allo sloveno Aljaz Bedene, che si impone per 1-6 7-5 7-6 (3) dopo una battaglia lunga due ore e 25 minuti di gioco. Al secondo turno per lui il bielorusso Egor Gerasimov. Nel primo set parte bene lo sloveno che tiene la battuta, ma è palese che Bedene non sia al massimo della forma, e dal secondo gioco in poi sale in cattedra Zeppieri, che infila sei giochi consecutivi, sfruttando tre delle quattro palle break costruite chiudendo al secondo set point sul 6-1. Il secondo parziale è più lineare, se si eccettua uno scambio di break tra quinto e ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Neldel tabellone principale del torneo ATP 250 diesce di scena la wild card: sulla terra battuta sarda, l’azzurro si arrende allo sloveno, che si impone per 1-6 7-5 7-6 (3) dopo una battaglia lunga due ore e 25 minuti di gioco. Al secondoper lui il bielorusso Egor Gerasimov. Nelset parte bene lo sloveno che tiene la battuta, ma è palese chenon sia al massimo della forma, e dal secondo gioco in poi sale in cattedra, che infila sei giochi consecutivi, sfruttando tre delle quattro palle break costruite chiudendo al secondo set point sul 6-1. Il secondo parziale è più lineare, se si eccettua uno scambio di break tra quinto e ...

