Altri 296 morti di Covid ma aumentano di nuovo i ricoveri | ospedali in affanno

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi contagi (102mila tamponi) e altri 296 morti - MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi #Coronavirus - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi #Coronavirus - zazoomblog : Covid 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi - #Covid #10.680 #nuovi #102.795 - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, 10.680 nuovi contagi (102mila tamponi) e altri 296 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 296

Il Sole 24 ORE

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 326). Solo 102.795 i tamponi molecolari e antigenici ... a loro è stato contestato, in alcuni casi, il mancato uso delle mascherine, inanche l'...Sono invecele vittime in un giorno (ieri 326). S ono 102.795 i tamponi molecolari e antigenici ... Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva ( - 6, 858), mentre aumentano neglireparti (+4,...In lieve calo anche i decessi, ovvero 296, ma il tasso tasso di positività si impenna al 10,4%, mentre ieri si attestava sul 7,1%. Si registra inoltre un +34 per le terapie intensive e un +353 per i ...In leggero calo le vittime che passano dalle 326 di ieri alle 296 di oggi. Sono 9.323 le persone guarite nell’ultima giornata, un numero che, nonostante il calo dei contagi registrati, non impedisce ...