VIDEO Michael Schaer squalificato per lancio di boraccia! Asgreen e van der Poel graziati al Giro delle Fiandre (Di domenica 4 aprile 2021) Da giovedì 1° aprile sono entrate in vigore nuove regole nel mondo del ciclismo. L'UCI ha infatti stabilito alcuni divieti importantissimi: si è parlato tante delle varie posizioni proibite (quella "alla Froome" in discesa, ma anche quella da cronometro durante le prove in linea), ma bisogna anche ricordare che da quattro giorni non si possono più gettare le borracce durante le gare. I motivi sono ambientali e di salute, ma i ciclisti non sono ancora riusciti ad abituars. Dal 1° aprile, infatti, un corridore può lanciare la borraccia soltanto nelle cosiddette green zone (con personale dedicato alla raccolta delle borracce) o deve riconsegnarla alle ammiraglie. Il Giro delle Fiandre 2021, seconda Classica Monumento dell'annata agonistica, era la prima gara importante a disputarsi col nuovo regolamento ...

