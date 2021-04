Vaccini, l’appello di Papa Francesco: “Esorto la comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione. Condivida dosi coi poveri” (Di domenica 4 aprile 2021) “Nello spirito di un ‘internazionalismo dei Vaccini’, Esorto pertanto l’intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi di Pasqua. Bergoglio ha sottolineato che “la pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”. Francesco ha celebrato la messa di Pasqua, come gli altri riti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Nello spirito di un ‘internazionalismo dei’,pertanto l’interaa un impegno condiviso perloroe favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più”. Ècheha rivolto nel tradizionale messaggio Urbi et Orbi di Pasqua. Bergoglio ha sottolineato che “la pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più; malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”.ha celebrato la messa di Pasqua, come gli altri riti della ...

