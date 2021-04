Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile: tempo di scelte (Di domenica 4 aprile 2021) Un posto al sole darà avvio ad una nuova settimana di programmazione sempre più incentrata su Alberto e Clara, come spiegano le anticipazioni di lunedì 5 aprile. La Curcio, infatti, già profondamente in crisi dopo aver scoperto che Palladini porta avanti una relazione con Barbara Filangieri per non perdere il suo posto di lavoro presso la sua agenzia immobiliare, ha preso una decisione drastica e ha fatto le valigie per lasciare, in compagnia di Federico , l'appartamento in cui viveva con l'uomo. A convincere Clara a prendere finalmente questa decisione è stato un colloquio tra Alberto e Barbara a cui lei ha assistito di nascosto durante il quale la Filangieri ha sollecitato l'uomo a lasciare la compagna e a non permetterle di allevare il loro bambino, così la giovane, sconvolta dall'atteggiamento di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021) Unaldarà avvio ad una nuova settimana di programmazione sempre più incentrata su Alberto e Clara, come spiegano ledi lunedì 5. La Curcio, infatti, già profondamente in crisi dopo aver scoperto che Palladini porta avanti una relazione con Barbara Filangieri per non perdere il suodi lavoro presso la sua agenzia immobiliare, ha preso una decisione drastica e ha fatto le valigie per lasciare, in compagnia di Federico , l'appartamento in cui viveva con l'uomo. A convincere Clara a prendere finalmente questa decisione è stato un colloquio tra Alberto e Barbara a cui lei ha assistito di nascosto durante il quale la Filangieri ha sollecitato l'uomo a lasciare la compagna e a non permetterle di allevare il loro bambino, così la giovane, sconvolta dall'atteggiamento di ...

