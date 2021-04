Tennis, Sinner sconfitto a Miami in finale. Hurkacz vince in due set (Di domenica 4 aprile 2021) Tennis, Hubert Hurkacz ha vinto il Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner sconfitto in finale in due set. Miami (STATI UNITI) – Hubert Hurkacz ha vinto il Masters 1000 di Miami. Primo successo in carriera per il polacco in un grande torneo come quello americano. E’ terminato in finale, invece, il sogno di Jannik Sinner. Il diciannovenne altoaltesino ha pagato un inizio di entrambi i set non eccezionali perdendo con i parziali di 6-7 4-7 e 4-6. Per Jannik sicuramente una sconfitta destinata a farlo maturare ancora di più e nelle prossime settimane proverà a proseguire su questa strada per conquistare la sua prima vittoria in un Masters 1000. 26 @HubertHurkacz becomes 1st Polish ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021), Hubertha vinto il Masters 1000 di. Jannikinin due set.(STATI UNITI) – Hubertha vinto il Masters 1000 di. Primo successo in carriera per il polacco in un grande torneo come quello americano. E’ terminato in, invece, il sogno di Jannik. Il diciannovenne altoaltesino ha pagato un inizio di entrambi i set non eccezionali perdendo con i parziali di 6-7 4-7 e 4-6. Per Jannik sicuramente una sconfitta destinata a farlo maturare ancora di più e nelle prossime settimane proverà a proseguire su questa strada per conquistare la sua prima vittoria in un Masters 1000. 26 @Hubertbecomes 1st Polish ...

