Supercashbak | brutte notizie per gli utenti | Il traguardo si allontana

Leggi su kronic

(Di domenica 4 aprile 2021) Una situazione spiacevole per glisi sta creando in Italia per quanto riguarda il tanto discusso Supercashback: ecco i dettagli. supercashback (web source)Il supercashback sembrava poter aprire agli italiani un’occasione di risparmio, ma l’iniziativa presa dal Governo non sta portando i risultati sperati. Infatti, oltre ad un riscontro davvero basso dei commercianti, si conta anche un numero sempre più in aumento di furbetti. Gliche però hanno aderito non placano la propria corsa e puntano dritte al supercashback, puntando al premio di 1.500 euro che tanto farebbe comodo alle tasche degli italiani. La base di partenza per quanto riguarda il suddetto ‘montepremi‘ aglisi sarebbe però alzata notevolmente rispetto a quanto ipotizzato nel recente passato. Cosa sta accadendo agli ...