Sinner - Hurkacz 2-3 diretta finale Masters 1000: continua la rimonta di Jannik (Di domenica 4 aprile 2021) Primo Set- 2 - 3: Sinner gioca alla grande il quinto game e tiene testa all'avversario. Ottima la risposta nella palla break decisiva per la conqusita del gioco. - ... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021) Primo Set- 2 - 3:gioca alla grande il quinto game e tiene testa all'avversario. Ottima la risposta nella palla break decisiva per la conqusita del gioco. - ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - ibrielimovic : palese come hurkacz stia giocando tanto per comunque, avevano già deciso che avrebbe vinto sinner per creare un nuo… - gaiaxoxo01_ : RT @rtl1025: ?? E' appena iniziata la finale del #ATP #Master1000Miami tra #Hurkacz e #Sinner @janniksin -