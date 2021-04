Sci: morto Roland Thoeni, cugino di Gustav e bronzo a Sapporo 72 (Di domenica 4 aprile 2021) E' morto all'età di 71 anni l'ex sciatore azzurro Roland Thoeni , cugino di Gustav Thoeni . L'ex campione è deceduto per un'emorragia cerebrale all'ospedale di Bolzano, dove nei giorni scorsi era ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) E'all'età di 71 anni l'ex sciatore azzurrodi. L'ex campione è deceduto per un'emorragia cerebrale all'ospedale di Bolzano, dove nei giorni scorsi era ...

Advertising

SkyTG24 : Sci, morto a 71 anni Roland Thoeni: fu bronzo a Sapporo nel 1972 - rtl1025 : ?? L'ex campione di #sci azzurro Roland #Thoeni è morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì er… - ariele0916 : RT @saraosalvatore: É morto Thoeni bronzo per lo sci alle olimpiadi invernali del 72! Che ns Signore lo accolga - robbyfox21 : RT @saraosalvatore: É morto Thoeni bronzo per lo sci alle olimpiadi invernali del 72! Che ns Signore lo accolga - il_brigante07 : RT @saraosalvatore: É morto Thoeni bronzo per lo sci alle olimpiadi invernali del 72! Che ns Signore lo accolga -