Rita dalla Chiesa e il lutto tremendo: “Noi due per trent’anni insieme” (Di domenica 4 aprile 2021) Rita dalla Chiesa è una dei volti noti più importanti della televisione. Nelle ultime ore ha subito un tragico lutto Rita dalla Chiesa (Gettyimages)Tra i personaggi più seguiti della televisione italiana, ha un posto importante anche Rita dalla Chiesa. Giornalista, conduttrice ed ovviamente figlia di una delle personalità più incisive della nostra storia, ovvero il generale Carlo Alberto dalla Chiesa vittima della mafia. Ed anche questo aspetto, ovviamente, ha dato a Rita la spinta per condurre una carriera televisiva all’insegna della verità, la ricerca costante di una moderazione ed equilibrio che le hanno permesso sicuramente di essere tra i volti più apprezzati dal ... Leggi su kronic (Di domenica 4 aprile 2021)è una dei volti noti più importanti della televisione. Nelle ultime ore ha subito un tragico(Gettyimages)Tra i personaggi più seguiti della televisione italiana, ha un posto importante anche. Giornalista, conduttrice ed ovviamente figlia di una delle personalità più incisive della nostra storia, ovvero il generale Carlo Albertovittima della mafia. Ed anche questo aspetto, ovviamente, ha dato ala spinta per condurre una carriera televisiva all’insegna della verità, la ricerca costante di una moderazione ed equilibrio che le hanno permesso sicuramente di essere tra i volti più apprezzati dal ...

Advertising

fattoquotidiano : 'Se ancora in Italia qualcuno afferma che sono le mamme a chiedere la riapertura delle scuole, siamo messi proprio… - Rita_Erreway : RT @6dimattina_: Rosa é stata eliminata buona pasqua dalla maestra Celentano il mondo della danza sa #Amici20 - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: 'Se ancora in Italia qualcuno afferma che sono le mamme a chiedere la riapertura delle scuole, siamo messi proprio mal… - nocchi_rita : RT @Iperborea_: Il fatto che Pio e Amedeo potrebbero anche rivelare la password del loro conto corrente e io non mi renderei assolutamente… - hasDarkHorse : @neodie Non Rita Dalla Chiesa! -