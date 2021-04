Premier, il Southampton ribalta il Burnley da 0-2 a 3-2 (Di domenica 4 aprile 2021) Grande rimonta del Southampton, che dopo un avvio shock, sotto di due reti contro il Burnley firmate dell’ex Udinese Vydra e di Wood, rimette in equilibrio la gara con Armstrong e Ings nel primo tempo. Nella ripresa è Redmond a completare la rimonta. I Saints, dopo un inizio di campionato eccellente, si ritrovavano in acque pericolose, ma questo successo dovrebbe scacciare via tutte le paure, la zona retrocessione dista 10 punti. Il Burnley, invece, è a +7 dalla terzultima Fulham. Foto: Twitter Southampton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Grande rimonta del, che dopo un avvio shock, sotto di due reti contro ilfirmate dell’ex Udinese Vydra e di Wood, rimette in equilibrio la gara con Armstrong e Ings nel primo tempo. Nella ripresa è Redmond a completare la rimonta. I Saints, dopo un inizio di campionato eccellente, si ritrovavano in acque pericolose, ma questo successo dovrebbe scacciare via tutte le paure, la zona retrocessione dista 10 punti. Il, invece, è a +7 dalla terzultima Fulham. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : Premier League i risultati della trentesima giornata: vince il Southampton - #Premier #League #risultati #della - sportli26181512 : Southampton-Burnley 3-2: Emozionante 3-2 tra Southampton e Burnley nella partita valida per la trentesima giornata… - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: successo importante per il #Southampton, che rimonta due gol al #Burnley - TommasoVecchia : Il Southampton torna a vincere e mette una serie ipoteca sulla permanenza in Premier League, dopo essere stato prim… - sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 13 Southampton-Burnley, poi Tottenham e Manchester United: Dopo lo scoppiettante sabato,… -