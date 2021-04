Pirlo ha già deciso: per Arthur, McKennie e Dybala cambia tutto (Di domenica 4 aprile 2021) Arthur, McKennie e Dybala tornano a lavorare col resto del gruppo della Juventus. I tre saranno arruolabili per il match col Napoli Il ‘castigo’ che ha escluso Arthur, Paulo Dybala e Weston McKennie dal match col Torino per la cena della scorsa settimana sembra già concluso. I tre calciatori della Juventus, infatti, sono tornati a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 aprile 2021)tornano a lavorare col resto del gruppo della Juventus. I tre saranno arruolabili per il match col Napoli Il ‘castigo’ che ha escluso, Pauloe Westondal match col Torino per la cena della scorsa settimana sembra già concluso. I tre calciatori della Juventus, infatti, sono tornati a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo già "Allegri torna alla Juve", l'appello dei tifosi: avvistato insieme ad Agnelli ...C'è però addirittura un'indiscrezione lanciata da 'Il Giornale' che parla di un incontro che già ci ... Anche se è chiaro che Pirlo in questo momento traballa, se non nell'imminenza, ma per il futuro e a ...

Ravezzani: Troppo impegnato per aiutare la Juve ... 'Il vero errore è stato vendere, Pogba , Vidal, Marchisio e Pirlo e non sostituirli... Ronaldo lascialo stare che da solo ci ha tenuti in piedi 3 anni quando il ciclo era già finito. Non ci vuole un ...

Juventus, una scelta in stile Real-Barça: il fantasma di Pirlo su Sarri la Repubblica ...C'è però addirittura un'indiscrezione lanciata da 'Il Giornale' che parla di un incontro checi ... Anche se è chiaro chein questo momento traballa, se non nell'imminenza, ma per il futuro e a ...... 'Il vero errore è stato vendere, Pogba , Vidal, Marchisio ee non sostituirli... Ronaldo lascialo stare che da solo ci ha tenuti in piedi 3 anni quando il ciclo erafinito. Non ci vuole un ...