Papa Francesco stasera su NOVE con Vizi e Virtù: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di domenica 4 aprile 2021) Appuntamento con Papa Francesco e con la serie Vizi e Virtù, stasera su NOVE alle 21:25: nell'ultima puntata, in onda in occasione della Pasqua 2021, le conversazioni su prudenza, forza e giustizia. Papa Francesco torna in TV stasera su NOVE, alle 21:25, con la serie evento Vizi e Virtù, di cui andrà in onda il terzo episodio dedicato ancora una volta a luci ed ombre dell'esistenza umana. L'ultima puntata, in onda in occasione della Pasqua 2021, andrà alla scoperta di due storie dedicate rispettivamente a Stoltezza e Prudenza, Fortezza e Incostanza, Giustizia e ...

