MotoGp, oggi il Gp di Doha: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) (Di domenica 4 aprile 2021) Ancora in Qatar, ancora sul circuito di Losail: il secondo appuntamento del mondiale MotoGp è ancora in notturna, sulla stessa pista di sette giorni fa, questa volta per il Gp di Doha. Dopo la vittoria di Maverick Vinales nella prima gara stagionale, tutti gli occhi sono puntati nuovamente sul duello tra le Yamaha e i razzi Ducati. Spera di replicare la prova di una settimana fa Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, terzo al traguardo. Attenzione anche alle Suzuki, che hanno dimostrato come l’anno scorso di saper recuperare nella seconda metà del gran premio. Ci si aspetta un miglioramento anche dalla coppia tutta italiana Morbidelli-Rossi del Team Petronas. orari e dove vederla in tvPer vedere la seconda gara della stagione 2021 in diretta bisognerà sintonizzarsi su Sky, su Dazn o su Tv8. Dopo i warm up della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Ancora in Qatar, ancora sul circuito di Losail: il secondo appuntamento del mondialeè ancora in notturna, sulla stessa pista di sette giorni fa, questa volta per il Gp di. Dopo la vittoria di Maverick Vinales nella prima gara stagionale, tutti gli occhi sono puntati nuovamente sul duello tra le Yamaha e i razzi Ducati. Spera di replicare la prova di una settimana fa Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, terzo al traguardo. Attenzione anche alle Suzuki, che hanno dimostrato come l’anno scorso di saper recuperare nella seconda metà del gran premio. Ci si aspetta un miglioramento anche dalla coppia tutta italiana Morbidelli-Rossi del Team Petronas.e dove vederla in tvPer vedere la seconda gara della stagione 2021 inbisognerà sintonizzarsi su Sky, suo su Tv8. Dopo i warm up della ...

Advertising

FBiasin : - #F1 ore 17 - #MotoGP ore 19 - #Sinner non prima delle 18.30 - #BulgariaItalia ore 20.45. 'Oggi che non c'è il ca… - Petrux9 : Race day ????? Oggi si corre ????? • • @KTM_Racing @Tech3Racing #KTM #ReadyToRace #nolan #xlite #revitracing… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: MotoGp, oggi il Gp di Doha: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) - fattoquotidiano : MotoGp, oggi il Gp di Doha: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) - infoitsport : Motogp oggi in tv, orari Gp Doha: dove vedere tutto in diretta (Sky, Dazn e Tv8) -