MotoGP | GP Doha Losail 2021 | follia di Miller | carenata a Mir che la prende male VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 4 aprile 2021) Brutto episodio durante il 13esimo giro della gara didurante il GP di, secondo appuntamento del Motomondiale. In uscita dall’ultima curva,punta Mir per dargli unapericolosissima, oltre a rivolgersi a brutto muso nei confronti dello spagnolo. Motivo? Un entrata di curva sbagliata in precedenza del pilota Suzuki, che era entrato in collisione proprio con l’australiano. Una sorta di “fallo di reazione” da parte di, notata dalla Direzione Gara ma senza provvedimenti. SportFace.