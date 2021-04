Molara Ricciarelli | chi era la mamma di Katia e il loro rapporto

(Di domenica 4 aprile 2021)ricorda sua: “Era una donna forte, non ha rinunciato a me anche se era da sola!” È una delle voci italiane più belle e potenti di tutti i tempi, ma anche una grande attrice e un personaggio molto amato dal pubblico:è stata ospite a Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone, e si è raccontata a tutto tondo. Una delle figure più importanti nella diè stata, una donna dalla forza incredibile. Lasciata dal marito che si è arruolato volontario per andare in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto affrontare mille avversità prendendosi cura delle due figlie: “Mia, donna ...

Advertising

dilei_it : «???? ?????????? ?????????? ???? ??????` ???? ???????????? ?????? ???? ????????????????, ???????????? ??????????». #KatiaRicciarelli parla dei suoi due grandi amor… -

Ultime Notizie dalla rete : Molara Ricciarelli

DiLei Vip

Katia Ricciarelli confida che non ha mai sentito la mancanza del padre, la mamma ha fatto di tutto per crescerla nel migliore dei modi. Un giorno incontrò il padre per caso o forse non era un caso. Er ...Katia Ricciarelli si è raccontata a tutto tondo, in una lunga intervista a “Oggi è un altro giorno”: ha ricordato la sua infanzia e i suoi grandi amori.