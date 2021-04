Mercedes e TeamViewer: F1 verso la realtà aumentata? (Di domenica 4 aprile 2021) Come già dimostrato in tutti questi anni, la il team di Brackley non smette mai di sorprendere; la scuderia Mercedes ha infatti siglato un accordo con un nuovo sponsor. Mercedes collaborerà dunque con TeamViewer per provare a portare nel mondo della F1 la realtà aumentata. Mercedes sembra dunque essere sempre un passo avanti, soprattutto per quanto riguarda nuove soluzioni legate alla tecnologia; dopo il sistema DAS, portato in pista nel 2020 e poi vietato, ora la casa della stella a tre punte proverà ad introdurre una nuova tecnologia. Con la realtà aumentata del nuovo sponsor TeamViewer, il team dovrebbe infatti poter limitare i lavoratori in pista spostandoli da remoto, oltre che velocizzare le comunicazioni relative ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Come già dimostrato in tutti questi anni, la il team di Brackley non smette mai di sorprendere; la scuderiaha infatti siglato un accordo con un nuovo sponsor.collaborerà dunque conper provare a portare nel mondo della F1 lasembra dunque essere sempre un passo avanti, soprattutto per quanto riguarda nuove soluzioni legate alla tecnologia; dopo il sistema DAS, portato in pista nel 2020 e poi vietato, ora la casa della stella a tre punte proverà ad introdurre una nuova tecnologia. Con ladel nuovo sponsor, il team dovrebbe infatti poter limitare i lavoratori in pista spostandoli da remoto, oltre che velocizzare le comunicazioni relative ai ...

