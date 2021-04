La Ternana torna in Serie B: festa grande per gli umbri (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di ieri è stata una giornata importantissima per Terni e per la Ternana. Infatti la Ternana torna in Serie B dopo una cavalcata trionfale! Così dopo 3 anni di purgatorio in Serie C le Fere si sono riportate in cadetteria, letteralmente dominando dall’inizio alla fine il proprio raggruppamento. CHE CAMPIONATO E’ STATO PER LA Ternana? Gli umbri erano inseriti in questa stagione nel girone C di Serie C. La squadra di Lucarelli in questo campionato non ha sbagliato praticamente mai, dominando in lungo e in largo la stagione. A dimostrazione di ciò ieri pomeriggio, 3 aprile, è arrivato un rotondo successo per 4-1 contro la seconda della classe, l’Avellino. Con questa nette vittoria gli umbri hanno dimostrato una volta di più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di ieri è stata una giornata importantissima per Terni e per la. Infatti lainB dopo una cavalcata trionfale! Così dopo 3 anni di purgatorio inC le Fere si sono riportate in cadetteria, letteralmente dominando dall’inizio alla fine il proprio raggruppamento. CHE CAMPIONATO E’ STATO PER LA? Glierano inseriti in questa stagione nel girone C diC. La squadra di Lucarelli in questo campionato non ha sbagliato praticamente mai, dominando in lungo e in largo la stagione. A dimostrazione di ciò ieri pomeriggio, 3 aprile, è arrivato un rotondo successo per 4-1 contro la seconda della classe, l’Avellino. Con questa nette vittoria glihanno dimostrato una volta di più ...

