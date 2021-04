La prima volta che Kate Middleton vide il (suo) principe William (Di domenica 4 aprile 2021) Il primo «incontro» tra Kate Middleton e l’erede al trono William non fu all’università St. Andrews. O almeno i due si conobbero all’università, ma la 37enne – come altre migliaia di altre ragazzine britanniche (e non solo) – l’aveva già adocchiato. La corrispondente reale Katie Nicholl, nella nuova bio Kate: The Future Queen, svela che la prima volta che miss Middleton vide il (suo) principe fu durante una partita di hockey, quando entrambi erano ancora due bambini. Kate, infatti, aveva 9 anni. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Il primo «incontro» tra Kate Middleton e l’erede al trono William non fu all’università St. Andrews. O almeno i due si conobbero all’università, ma la 37enne – come altre migliaia di altre ragazzine britanniche (e non solo) – l’aveva già adocchiato. La corrispondente reale Katie Nicholl, nella nuova bio Kate: The Future Queen, svela che la prima volta che miss Middleton vide il (suo) principe fu durante una partita di hockey, quando entrambi erano ancora due bambini. Kate, infatti, aveva 9 anni.

