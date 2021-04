La colomba pasquale di Harry Greb porta vaccini (Di domenica 4 aprile 2021) La colomba di Pasqua porta i vaccini contro il Covid-19 nell’opera di Harry Greb spuntata al ministero della Salute Un disegno dell’artista Harry Greb è spuntato “simbolicamente” al ministero della Salute. Ritrae una colomba che porta vaccini. “Quest’anno più che mai credo che la Pasqua debba incarnare la speranza di una ‘pioggia’ di vaccini che arrivano direttamente dalla colomba,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Ladi Pasquacontro il Covid-19 nell’opera dispuntata al ministero della Salute Un disegno dell’artistaè spuntato “simbolicamente” al ministero della Salute. Ritrae unache. “Quest’anno più che mai credo che la Pasqua debba incarnare la speranza di una ‘pioggia’ diche arrivano direttamente dalla,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

AlteaFerrari : RT @Adnil47991189: La vita è come una colomba pasquale. Non si capisce né capo né coda. - Rafagrodoro : RT @Adnil47991189: La vita è come una colomba pasquale. Non si capisce né capo né coda. - Dida_ti : RT @Adnil47991189: La vita è come una colomba pasquale. Non si capisce né capo né coda. - NQuadraro : @cricci52 Alla faccia ?? Io dichiaro: paccheri al ragù, agnello al forno con patate, fagiolini lessi e saltati in… - lucamattanza : @cricci52 Aperitivo con salumi bresciani e calabresi, con un ottimo Lugana. Pasticcio al forno. Capretto. Vino ross… -