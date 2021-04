Jared Leto come Gesù | la foto con la nonna per una Pasqua irriverente

(Di domenica 4 aprile 2021), recentementegrafato sul set di House of Gucci, ha postato unasul suo profilo Instagram per festeggiare laha scelto Instagram per postare una divertentissimaal fine di festeggiare lain modo: sul suo profilo l'attore ha appena condiviso ladi una signora anziana raccolta in preghiera davanti ad un'immagine di, ma in realtà si tratta di un poster dicon i capelli lunghi. La somiglianza trae le innumerevoli rappresentazioni artistiche diè innegabile e, a quanto pare, qualcuno ha deciso di divertirsi sfruttando questa ...

multiversalnerd : @gjiadq @awkmen che dire un film con jared leto as gesù se esiste schioppo - holyMart4 : Tentata di regalare una foto di Jared Leto a nonna per controllare una cosa - anathemahogws : Buona pasqua Jared Leto - multiversalnerd : @awkmen Ma è Gesù o Jared Leto quello? - cuddlepoetry : buona pasqua è risorto jared leto

In Zack Snyder's Justice League il Joker dinon pronuncia la famosa frase "We live in a society" ma la clip è ora ...Attualmente sul set, tra Roma e Milano, Gaga e Driver sono affiancati da Salma Hayek,, Al Pacino, Jack Huston e Jeremy Irons. Al centro della trama l'omicidio di Maurizio Gucci, ...Jared Leto, recentemente fotografato sul set di House of Gucci, ha postato una foto sul suo profilo Instagram per festeggiare la Pasqua. Jared Leto ha scelto Instagram per postare una divertentissima ...Un ulteriore personaggio torturato in una storia che Jared giudica «alla dottor Jekyll e mister Hyde ... pare oggi eclissato da quello per House of Gucci che Leto ha iniziato a girare in Italia.