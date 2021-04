Insegnanti in Francia vaccinati solo da metà aprile (Di domenica 4 aprile 2021) In Francia la vaccinazioni degli Insegnanti e del personale della scuola partirà a metà aprile. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer nella trasmissione televisiva “Questioni politiche”. Il programma inizierà con gli Insegnanti per bambini portatori di handicap e proseguirà con gli Insegnanti della materna. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Inla vaccinazioni deglie del personale della scuola partirà a. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer nella trasmissione televisiva “Questioni politiche”. Il programma inizierà con gliper bambini portatori di handicap e proseguirà con glidella materna.

Advertising

zazoomblog : Insegnanti in Francia vaccinati solo da metà aprile - #Insegnanti #Francia #vaccinati #aprile - Alessio_Ram : RT @HuffPostItalia: Insegnanti in Francia vaccinati solo da metà aprile - malinca73 : RT @HuffPostItalia: Insegnanti in Francia vaccinati solo da metà aprile - HuffPostItalia : Insegnanti in Francia vaccinati solo da metà aprile - squaIetto : @goldxndaylight io non sto capendo nulla ... in francia poi abbiamo una situazione diversa quindi non posso neanche… -