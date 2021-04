Il Siviglia supera l’Atletico Madrid e il Papu Gomez riabbraccia Simeone ricordando Catania

(Di domenica 4 aprile 2021) Ile Diegodopo aver scritto pagine di storia rossazzurra e poi successivamente anche di grande calcio con l’Atalanta e, si sono ritrovati da avversari stasera nel match della Liga. Uno in campo, l’altro in panchina. Ile Diego Pablo, rispettivamente calciatore dele allenatore del, si sono sfidati al Ramón Sánchez-Pizjuán e a vincere è stato l'ex dell'Atalanta. La squadra andalusa ha vinto 1-0 con un gol di Acuna al 70'.è subentrato a Suso al 77' quando la sua squadra era già in vantaggio. Il successo rilancia anche le (flebili) speranze del, adesso a otto punti dalla ...

