Guarin dopo l’arresto: “Rispetto per la mia famiglia. Uscirò vincitore da questa partita” (Di domenica 4 aprile 2021) Lo scorso 1 aprile, l’ex centrocampista dell’Inter, Fredy Guarin, è stato arrestato a Medellin. Il centrocampista, ora al Millonarios di Bogotà, avrebeb aggredito i genitori e sono circolati addirittura video che lo vedevano sporco di sangue. Il giocatore, sui social, ha voluto spiegare un pò l’accaduto, scrivendo alcune parole. Questo quanto si legge: “In merito alle tante versioni che circolano sui social su quanto accaduto, è importante chiarire che non sono certe le affermazioni che pongono in cattiva luce la mia famiglia; chiedo solo un po’ di Rispetto per loro, soprattutto per i miei figli che non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica e dei miei atti. Oggi affronto una partita difficile nella mia vita, però sono sicuro che con l’aiuto di Dio e di tutti quelli che mi conoscono ne usciremo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Lo scorso 1 aprile, l’ex centrocampista dell’Inter, Fredy, è stato arrestato a Medellin. Il centrocampista, ora al Millonarios di Bogotà, avrebeb aggredito i genitori e sono circolati addirittura video che lo vedevano sporco di sangue. Il giocatore, sui social, ha voluto spiegare un pò l’accaduto, scrivendo alcune parole. Questo quanto si legge: “In merito alle tante versioni che circolano sui social su quanto accaduto, è importante chiarire che non sono certe le affermazioni che pongono in cattiva luce la mia; chiedo solo un po’ diper loro, soprattutto per i miei figli che non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica e dei miei atti. Oggi affronto unadifficile nella mia vita, però sono sicuro che con l’aiuto di Dio e di tutti quelli che mi conoscono ne usciremo ...

