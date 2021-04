Giro delle Fiandre 2021, tensione e spinta tra due corridori di Alpecin e Astana (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Alta tensione al Giro delle Fiandre 2021. Dopo circa 50km di gara, alcuni ciclisti faticano a mantenere i nervi saldi. Un corridore dell’Alpecin ha infatti spinto di proposito un ciclista dell’Astana, probabilmente in seguito ad un episodio non catturato dalle telecamere che rende apparentemente insensato il gesto. In alto le immagini del brutto episodio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Altaal. Dopo circa 50km di gara, alcuni ciclisti faticano a mantenere i nervi saldi. Un corridore dell’ha infatti spinto di proposito un ciclista dell’, probabilmente in seguito ad un episodio non catturato dalle telecamere che rende apparentemente insensato il gesto. In alto le immagini del brutto episodio. SportFace.

