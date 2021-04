"Disgraziata, cosa ridi?". Mara Venier, raptus in diretta: proprio a Pasqua, lo sfregio di Romina Power (Di domenica 4 aprile 2021) “Siete una banda di disgraziate”. Mara Venier ha rimproverato bonariamente Romina Power, che insieme a sua figlia Cristel le ha fatto uno scherzo che non ha ben spiegato durante la diretta di Domenica In su Rai1. “Mi avete fatto passare due ore la mattina di Pasqua… non la passate liscia, facciamo i conti dopo”, ha ‘minacciato' ironicamente la padrona di casa, che tra l'altro ha poi dovuto fare i conti con un problema tecnico. “È saltato il collegamento”, ha dichiarato al momento di passare dallo spazio dedicato al Covid a quello per Romina. “Che si fa? Son dolori - ha aggiunto - Tanto io riempio i vuoti, non vi preoccupate”. Poi per fortuna il collegamento è stato ripristinato in un secondo momento, con Mara Venier che ha mostrato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Siete una banda di disgraziate”.ha rimproverato bonariamente, che insieme a sua figlia Cristel le ha fatto uno scherzo che non ha ben spiegato durante ladi Domenica In su Rai1. “Mi avete fatto passare due ore la mattina di… non la passate liscia, facciamo i conti dopo”, ha ‘minacciato' ironicamente la padrona di casa, che tra l'altro ha poi dovuto fare i conti con un problema tecnico. “È saltato il collegamento”, ha dichiarato al momento di passare dallo spazio dedicato al Covid a quello per. “Che si fa? Son dolori - ha aggiunto - Tanto io riempio i vuoti, non vi preoccupate”. Poi per fortuna il collegamento è stato ripristinato in un secondo momento, conche ha mostrato ...

