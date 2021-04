Covid Puglia, 1.628 contagi e 15 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.628 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 15 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, sono in calo oggi in Puglia sia i nuovi casi positivi al Covid-19 che il numero dei test effettuati. In calo anche i decessi. Ancora, invece, in notevole crescita la quota degli attuali positivi. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.218 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.628 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi oggi 4. Si registrano altri 15, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, sono in calo oggi insia i nuovi casi positivi al-19 che il numero dei test effettuati. In calo anche i decessi. Ancora, invece, in notevole crescita la quota degli attuali positivi. Secondo quanto si osserva nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.218 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in ...

