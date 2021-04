Chi è Giulia Stabile, vita privata e carriera: tutto sulla ballerina di Amici 20 (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di ieri sera, 3 Aprile 2021, è stata una puntata di Amici 20 a dir poco spettacolare. Una serata ricca di colpi di scena che ha portato a due inaspettate eliminazioni. Due ballerini della scuola, Tommaso e Rosa, hanno detto addio al loro sogno di poter vincere il talent. Durante la serata, una ballerina in gara ha spiccato su tutti, ovvero Giulia Stabile, la quale grazie alla sua esibizione sulle note de La nuova stella di Broadway ha vinto per la terza sera consecutiva la nomination al premio Tim. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? Com’è nata la sua passione per la danza? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Giulia Stabile? ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) Quella di ieri sera, 3 Aprile 2021, è stata una puntata di20 a dir poco spettacolare. Una serata ricca di colpi di scena che ha portato a due inaspettate eliminazioni. Due ballerini della scuola, Tommaso e Rosa, hanno detto addio al loro sogno di poter vincere il talent. Durante la serata, unain gara ha spiccato su tutti, ovvero, la quale grazie alla sua esibizione sulle note de La nuova stella di Broadway ha vinto per la terza sera consecutiva la nomination al premio Tim. Scopriamo ora insieme qualcosa in piùsuae pubblica. Quanti anni ha? Com’è nata la sua passione per la danza? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? ...

