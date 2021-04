Advertising

repubblica : Spagna, presunto insulto razzista a Diakhaby: il Valencia lascia temporaneamente il campo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:insulto razzista,difensore Valencia se ne va da campo E' successo a Diakhaby contro il Cadice. Match fermo per 20' - aristeu2022 : RT @repubblica: Spagna, presunto insulto razzista a Diakhaby: il Valencia lascia temporaneamente il campo - joanmari_ : RT @repubblica: Spagna, presunto insulto razzista a Diakhaby: il Valencia lascia temporaneamente il campo - NoiNotizie : RT @repubblica: Spagna, presunto insulto razzista a Diakhaby: il Valencia lascia temporaneamente il campo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio insulto

A fine partita il laterale degli ospiti Gayà ha detto a 'Movistar+' che "Diakhaby ha ricevuto unmolto brutto, sono desolato per lui che ci è rimasto molto male. Eppure ci ha chiesto di ...Brutto episodio a Cadice, dove è in corso la gara di Liga tra i padroni di casa e il Valencia. Nel corso del primo tempo il giocatore del Cadice Cala avrebbe insultato con toni razzisti il centrale ...Al termine della partita José Gaya ha commentato quanto accaduto: “Diakhaby ha ricevuto un insulto molto brutto, sono desolato per lui che ci è rimasto molto male (il francese si è anche messo a ...(ANSA) - ROMA, 04 APR - Bruttissimo episodio oggi durante la partita fra Cadice e Valencia, valida per la giornata della Liga. Al 31' del primo tempo, sull'1-1, il difensore francese del Valencia Mouc ...