Bundesliga, il derby di Berlino finisce in pareggio: 1-1 tra Union ed Herta (Di domenica 4 aprile 2021) In Bundesliga si è appena concluso il derby tra Union Berlino ed Herta Berlino. La partita è finita 1-1 con le reti siglate tutte nel primo tempo. Inizia Andrich al 10? portando in vantaggio i padroni di casa, il pareggio dell’Herta arriva grazie al rigore di Lukebakio al 35?. La classifica: Bayern Monaco 64 RB Lipsia 57 Wolfsburg 54 Eintracht Francoforte 50 Borussia Dortmund 43 Bayer Leverkusen 43 Stoccarda 39 Union Berlino 39 Borussia Monchengladbach 39 Friburgo 37 Augusta 32 Hoffenheim 30 Werder Brema 30 Magonza 25 Hertha Berlino 25 Colonia 23 Arminia Bielefeld 23 Schalke 04 10. Foto: Twitter ufficiale Bundesliga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Insi è appena concluso iltraed. La partita è finita 1-1 con le reti siglate tutte nel primo tempo. Inizia Andrich al 10? portando in vantaggio i padroni di casa, ildell’arriva grazie al rigore di Lukebakio al 35?. La classifica: Bayern Monaco 64 RB Lipsia 57 Wolfsburg 54 Eintracht Francoforte 50 Borussia Dortmund 43 Bayer Leverkusen 43 Stoccarda 3939 Borussia Monchengladbach 39 Friburgo 37 Augusta 32 Hoffenheim 30 Werder Brema 30 Magonza 25 Hertha25 Colonia 23 Arminia Bielefeld 23 Schalke 04 10. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoBundesliga : Vittoria importantissima per il @VfB nella domenica di Pasqua, 1-0 al @werderbremen e zona @EuropaLeague a soli 4 p… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Khedira e Piatek non incidono: il derby Union-Hertha finisce 1-1: Pochi minuti in campo per le due vecchie conoscenze… - sportli26181512 : Khedira e Piatek non incidono: il derby Union-Hertha finisce 1-1: Pochi minuti in campo per le due vecchie conoscen… - sportface2016 : #Bundesliga: parità nel derby di #Berlino, #Hertha e #Union non si fanno del male - serinho2013 : RT @PietroAgoglia: ??????? Oggi si giocherà #UnionBerlin-#HerthaBerlin È un derby tra ‘amici’, che ha unito quando c’era un muro che divideva… -