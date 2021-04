Amici, come è iniziata la storia tra Rosa e Deddy? Il [VIDEO] del primo bacio e la data (Di domenica 4 aprile 2021) Quando hai 18 anni o poco più, succede che la separazione temporanea, anche breve, dalla persona che ami ti faccia stare malissimo che non ti faccia razionalizzare. Se poi hai 18 anni o poco più, sei in gara ad Amici per coronare i tuoi sogni e sei in sfida con la persona che ami non … L'articolo Amici, come è iniziata la storia tra Rosa e Deddy? Il VIDEO del primo bacio e la data proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 aprile 2021) Quando hai 18 anni o poco più, succede che la separazione temporanea, anche breve, dalla persona che ami ti faccia stare malissimo che non ti faccia razionalizzare. Se poi hai 18 anni o poco più, sei in gara adper coronare i tuoi sogni e sei in sfida con la persona che ami non … L'articololatra? Ildele laproviene da Velvet Gossip.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il cuore dell’uomo è come il vestito del povero; è dove è stato rammendato più volte che è più forte» (Paul Bru… - teatrolafenice : ?? «Non si può scegliere il modo di morire. E nemmeno il giorno. Si può soltanto decidere come vivere» (Joan Baez).… - trash_italiano : Come facciamo a pensare all'Isola dopo questo spoiler su Amici? - LILITH24595979 : RT @Mario48440912: Buongiorno amici, buona Pasqua a tutti voi... È una Pasqua triste, come la vita di tutti i giorni ormai... Qui è triste… - DarioPanzac89 : Carissimi amici miei twitterini come state? Tutto bene? Un grandissimo augurio di Buona Pasqua a tutti voi!!!!!! Un… -