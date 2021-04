WTA Miami 2021 | Ashleigh Barty di nuovo campionessa in Florida | Bianca Andreescu si ritira

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021)si conferma la regina del torneo WTA di, secondo 1000 della stagione. Dopo l’edizione 2019, l’australiana si aggiudica anche quella delbattendotasi sul 6-3 4-0 dopo 58 minuti per un problema al piede destro in una partita in cui non era però mai parsa abbastanza centrata. Per laè la seconda affermazione 1000 della carriera, confermandosi al numero 1 al mondo con 1201 punti in più rispetto alla seconda, Naomi Osaka. L’avvio è tutto a favore della, che si prende subito il break nel secondo gioco. Il tutto è dovuto alla poca precisione delladurante gli scambi; la canadese non controlla la maggiore potenza della sua avversaria concedendo subito il ...