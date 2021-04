Torino-Juventus | Sanabria ci crede | “Punto che vale doppio Continuando così ci salveremo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 aprile 2021) Ila sorpresa esce con undal derby della Mole.VIDEO, duello Chiambretti-Christillin: “Non scambierei Belotti per CR7”Una partita gagliarda quella giocata dai ragazzi di Davide Nicola, che hanno messo in forte difficoltà i bianconeri, che sono stati costretti a rincorrere e hanno impattato il risultato sul 2-2 solo nel finale. Al termine del match Antonio-autore di una doppietta- ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha analizzato la partita.Il centravanti paraguaiano è consapevole che questosarà fondamentale nella corsa alla salvezza efortemente in questo obiettivo: "E' unpesantissimo per la nostra classifica. Sono molto contento, è il mio primo derby qua e noi ...