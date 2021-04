Stefano De Martino, la stoccata di Alessandra Celentano: “Menomale hai cambiato carriera” (Di domenica 4 aprile 2021) Alessandra Celentano e Stefano De Martino in questa edizione di Amici si sono scontrati più volte. Ieri la prof di classico ha accettato il guanto di sfida di lanciato da Lorella Cuccarini, che ha scelto una coreografica con molta tecnica per far sfidare Alessandro e Tommaso. Secondo Alessandra la gara non era equa, visto che il suo allievo – seppur talentuosissimo – studia danza da soli 3 anni e non ha ancora affinato la tecnica. Stefanone ha votato per Alessandro ed ha fatto un appunto alla Celentano: “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti di sfida è molto rispettabile, ma c’è anche un rischio. Chi cambia idea non è sempre debole. A volte essere così fermi sui propri principi può essere invalidante per i ragazzi. Lei è coerente, ma sapeva che avrebbe ... Leggi su biccy (Di domenica 4 aprile 2021)Dein questa edizione di Amici si sono scontrati più volte. Ieri la prof di classico ha accettato il guanto di sfida di lanciato da Lorella Cuccarini, che ha scelto una coreografica con molta tecnica per far sfidare Alessandro e Tommaso. Secondola gara non era equa, visto che il suo allievo – seppur talentuosissimo – studia danza da soli 3 anni e non ha ancora affinato la tecnica.ne ha votato per Alessandro ed ha fatto un appunto alla: “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti di sfida è molto rispettabile, ma c’è anche un rischio. Chi cambia idea non è sempre debole. A volte essere così fermi sui propri principi può essere invalidante per i ragazzi. Lei è coerente, ma sapeva che avrebbe ...

Advertising

_Valealizzi_ : RT @SamuelMontegra1: La cosa più grave è la scelta di un ballerino come Stefano De Martino che preferisce Martina. No comment. #Amici20 - MariaSo_fia98 : RT @Iperborea_: Oggi così nera con Stefano De Martino che sono qui, seduta sul divano, cantando POVERO DIAVOLO, CHE PENA MI FAI, con un ran… - Carmela_b06 : RT @itsma00: Caro Javier, Stasera ho subito un'ingiustizia dopo l'altra. Hanno eliminato il mio Tommy e hanno fatto vincere la ballerina d… - g_sib_ : RT @trashbiccis: Stefano de Martino stasera: #Amici20 - reyyvnyildiz : RT @jupitears: Se la maestra Celentano dice a Tommaso che farà il ballerino lui farà il ballerino allo stesso modo in cui ci aveva azzeccat… -