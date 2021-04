Siracusa | travolto in bici da un’auto | Stefano muore a 13 anni

(Di sabato 3 aprile 2021). Non ce l’ha fattaRusso, il tredicenne rimasto ferito in un incidente stradale a Lentini, in provincia di. Il giovane era il sella alla suaquando una Renaul guidata da un uomo di 60l’ha investito. L’adolescente, trasportato d’urgenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia sulle strade in Sicilia: Stefano Russo è morto dopo esser statoda un'auto mentre era in sella alla sua bici. Aveva appena 13 anni. Il dramma a Lentini, in provincia di. I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 31 marzo. Il ragazzino ...è morto dopo esser statoda un'auto mentre era in sella alla sua bici. Non ce l'ha fatta il tredicenne trasportato all'ospedale Cannizzaro di dopo le ferite riportate in un stradale. Mercoledì pomeriggio si trova ...Stefano Russo è morto dopo esser stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua ... Mercoledì pomeriggio si trova sulla sua bici a Lentini, provincia di Siracusa, quando una Renault guidata da ...Siracusa, Stefano muore a 13 anni travolto da un'auto mentre era in bici: donati gli organi Asti, precipita da 5 metri mentre fa parkour: 17enne è in condizioni gravissime Metti mi piace su Facebook ...