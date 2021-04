Serie A, Benevento-Parma: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte il campionato dopo la sosta per le Nazionali. Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sfida salvezza tra gli stregoni e il Parma valida per la 29a giornata. Analizziamo la situazione, le probabili formazioni e dove vedere Benevento-Parma. Il Benevento di Pippo Inzaghi, prima della sosta, ha espugnato lo Juventus Stadium per 1-0 grazie ad un gol di Gaich. Questa vittoria ha portato i campani a +7 dalla zona retrocessione (occupata dal Cagliari) e ha messo fine a un digiuno che durava da 11 partite in cui ha ottenuto solo 5 pareggi. Sorprendente il fatto che in queste 11 gare il Benevento abbia subito 26 gol ma nessuna da Juventus e Roma. Servirebbe tornare alla vittoria anche tra le mura amiche (l’ultima il 20 dicembre col Genoa), contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Riparte il campionato dopo la sosta per le Nazionali. Allo stadio Ciro Vigorito di, sfida salvezza tra gli stregoni e ilvalida per la 29a giornata. Analizziamo la situazione, lee dove vedere. Ildi Pippo Inzaghi, prima della sosta, ha espugnato lo Juventus Stadium per 1-0 grazie ad un gol di Gaich. Questa vittoria ha portato i campani a +7 dalla zona retrocessione (occupata dal Cagliari) e ha messo fine a un digiuno che durava da 11 partite in cui ha ottenuto solo 5 pareggi. Sorprendente il fatto che in queste 11 gare ilabbia subito 26 gol ma nessuna da Juventus e Roma. Servirebbe tornare alla vittoria anche tra le mura amiche (l’ultima il 20 dicembre col Genoa), contro il ...

