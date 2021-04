“Rifarei tutto | costi quel che costi” Sindaco cede la sua dose di vaccino e ora è ricoverato per Covid

(Di sabato 3 aprile 2021) Alfredo Cesarini è ildi Santa Maria (Ancona). Ha deciso dire la suadicontro il: “La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto, però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole”. Ora ha contratto il coronavirus ed èin ospedale. Ilospite a “Mattino cinque”, ha parlato delle sue condizioni di salute: “Sto migliorando notevolmente – ha spiegato ai microfoni del programma Mediaset – sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d’uscita”. Cesarini ha anche fatto sapere di essere in contatto col sanitario che ha potuto usufruire del suo: “Se oggi mi trovassi nelle stesse condizioni non esiterei a ...

Advertising

repubblica : Sindaco cede la sua dose di vaccino e ora è ricoverato: 'Rifarei tutto' - TNonconformist : Per tutti i furbetti del #vaccino #DeLuca #Scanzi #Renzi Coronavirus, cede la sua dose di vaccino e ora è ricove… - Marilenapas : RT @repubblica: Sindaco cede la sua dose di vaccino e ora è ricoverato: 'Rifarei tutto' - FabriGuidoni : RT @BulgarelliDavid: Italiani brava gente .... almeno alcuni: <<Coronavirus, cede la sua dose di vaccino e ora è ricoverato: 'Rifarei tutto… - pinolo : Brunetta è passato dalla prima settimana low key da ministro, in cui ammetteva errori e diceva di essere 'una perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifarei tutto

Notizie - MSN Italia

, anche gli sbagli. Per quanto mi riguarda, io ho avuto il guanto di sfida contro Enula ed era normale che Rudy scegliesse un brano che valorizzasse lei. I guanti di sfida vengono fatti ...Ma io con quella scelta, cheanche oggi, ho messo a rischio la mia salute e forse oggi non ... Chiedo rispetto! lo chiedo sopraper le persone che si impegnano per gli altri facendo ...No, non ho rimpianti. Rifarei tutto, anche gli sbagli. Per quanto mi riguarda, io ho avuto il guanto di sfida contro Enula ed era normale che Rudy scegliesse un brano che valorizzasse lei. I guanti di ...Stanno migliorando le condizioni di Alfredo Cesarini, il sindaco di Santa Maria, cittadina in provincia di Ancona, ricoverato in ospedale per Covid dopo aver scelto di cedere la sua dose ...