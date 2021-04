Probabili formazioni Udinese-Torino: trentesima giornata Serie A 2020/2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Udinese-Torino, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Si giocherà alle 20:45 di sabato 10 aprile nella cornice della Dacia Arena che si prepara ad ospitare questo incrocio da non perdere per la lotta salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola. Udinese – Gotti non rinuncia al 3-5-1-1 ma spera di recuperare Deulofeu che partirebbe in ogni caso dalla panchina. Possibile chance per Forestieri con Pereyra arretrato a centrocampo. Torino – Belotti e Sanabria pronti ad agire sul fronte d’attacco mentre Lyanco dovrebbe recuperare. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si giocherà alle 20:45 di sabato 10 aprile nella cornice della Dacia Arena che si prepara ad ospitare questo incrocio da non perdere per la lotta salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Gotti non rinuncia al 3-5-1-1 ma spera di recuperare Deulofeu che partirebbe in ogni caso dalla panchina. Possibile chance per Forestieri con Pereyra arretrato a centrocampo.– Belotti e Sanabria pronti ad agire sul fronte d’attacco mentre Lyanco dovrebbe recuperare. ...

