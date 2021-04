Pasqua in zona rossa, dagli spostamenti alle visite ai parenti: cosa si può fare e cosa no fino a lunedì 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Tre giorni in zona rossa nazionale. Sono entrate in vigore le regole restrittive decise dal governo Draghi per contenere i contagi durante le vacanze di Pasqua: fino a lunedì di Pasquetta in tutto il Paese si applicano le restrizioni più ferree, con stop agli spostamenti (salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità), controlli rafforzati nelle città e nei parchi pubblici e poche deroghe per gli incontri familiari. Una stretta simile a quella varata dal precedente esecutivo per le vacanze di Natale e che si è resa necessaria di fronte a una situazione epidemiologica che ancora stenta a migliorare, come ha rilevato l’ultimo monitoraggio della cabina di regia Covid. Ecco tutte le regole in vigore in Italia dal 3 al 5 aprile (compreso). spostamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Tre giorni innazionale. Sono entrate in vigore le regole restrittive decise dal governo Draghi per contenere i contagi durante le vacanze didi Pasquetta in tutto il Paese si applicano le restrizioni più ferree, con stop agli(salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità), controlli rafforzati nelle città e nei parchi pubblici e poche deroghe per gli incontri familiari. Una stretta simile a quella varata dal precedente esecutivo per le vacanze di Natale e che si è resa necessaria di fronte a una situazione epidemiologica che ancora stenta a migliorare, come ha rilevato l’ultimo monitoraggio della cabina di regia Covid. Ecco tutte le regole in vigore in Italia dal 3 al 5(compreso)....

