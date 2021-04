Napoli, protocollo d’intesa tra la prima municipalità e le imprese turistiche (Di sabato 3 aprile 2021) La prima municipalità di Napoli, su proposta della Presidente della Commissione Turismo Iris Savastano e di concerto con il Presidente Francesco de Giovanni e Cesare Foà, Presidente di Advunite e di AIDIT Federturismo Campania, nell’ambito delle rispettive competenze, giovedì 1 aprile 2021, ha siglato un protocollo d’intesa atto a migliorare la percezione dei turisti verso i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando quali luoghi sicuri per poter trascorrere le proprie vacanze in libertà e in assoluta serenità. Il documento è stato vidimato da 8 Associazioni di Categoria che rappresentano le principali imprese che operano nel settore turistico (Abbac, A.C.N.C.C., Adv Unite, Casartigiani, Chiaia District, Confcommercio Prov. Napoli, Federnoleggio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Ladi, su proposta della Presidente della Commissione Turismo Iris Savastano e di concerto con il Presidente Francesco de Giovanni e Cesare Foà, Presidente di Advunite e di AIDIT Federturismo Campania, nell’ambito delle rispettive competenze, giovedì 1 aprile 2021, ha siglato unatto a migliorare la percezione dei turisti verso i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando quali luoghi sicuri per poter trascorrere le proprie vacanze in libertà e in assoluta serenità. Il documento è stato vidimato da 8 Associazioni di Categoria che rappresentano le principaliche operano nel settore turistico (Abbac, A.C.N.C.C., Adv Unite, Casartigiani, Chiaia District, Confcommercio Prov., Federnoleggio ...

