Nantes – Nizza in campo domani alle 15 00

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021)in15.00. Perche ha un solo punto in meno di Nimes e Lorient. Ila quota 39 può dirsi ormai salvo grazie anche ai 4 risultati utili di fila da cui è reduce con 3 vittorie ed un pareggio. Rossoneri diche arrivano anche dall’ottima vittoria contro Marsiglia. Apotrebbero avere qualche problema visto che dopo due risultati utili di fila i padroni di casa non vogliono fermarsi per portarsi fuori dalla zona retrocessione.: sorprese? L’arrivo del tecnico ex PSG sulla panchina gialloverde ha portato nuova linfa al gruppo e la spinta necessaria a raggiungere la salvezza. Dopo la vittoria di platino suldel ...